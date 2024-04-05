Дочь тяжелобольной Заворотнюк подогрела слухи о коме матери

Уже шестой год Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. В 2018-м у нее диагностировали глиобластому — рак головного мозга. О ее состоянии мало что известно. Родственники звезды сериала „Моя прекрасная няня“ все это время хранят молчание. Лишь изредка дочь артистки Анна отвечает на вопросы о маме, используя обобщенные обороты: „Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет. Очень болит в груди…“

Но на днях россияне забили тревогу. 3 апреля Анастасии исполнилось 53 года, но никто из ее близких впервые за долгое время не поздравил ее в социальных сетях. Многие уверены, что тяжелобольная актриса сейчас находится без сознания.

Особенно интернет-пользователей озадачил тот факт, что в канун дня рождения Заворотнюк ее дочь покинула Москву и вернулась к мужу в Дубай. Многие отметили, что сейчас каждая минута, проведенная рядом с тяжелобольной артисткой, должна быть ценна. Дома с Анастасией по-прежнему остаются ее мама Валентина Борисовна, супруг Петр Чернышев и младшая дочка Мила. Но никто из них не ведет соцсети и не дает комментарии журналистам.

В личном блоге Анну просят передавать ее маме поздравления: „Несмотря ни на что, все мы верим в чудо! Она всегда будет самой красивой женщиной нашей страны!“, „Я знаю, что сегодня у вашей мамы день рождения. Хочу пожелать ей крепкого здоровья“, „Анна, передавайте маме поздравления, пусть будет здорова“, „Пусть все будет хорошо! Скорейшего выздоровления, пусть близкие будут рядом, а невзгоды проходят стороной“.

На все это девушка скромно отвечает: „Спасибо большое за теплые слова“.

На этом фоне уже появились теории о том, что состояние Анастасии продолжает ухудшаться. Есть даже версия, что она „находится в коме после многочисленных операций и курсов химиотерапии“.