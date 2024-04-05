ФОТО | Хлеба и зрелищ! В Таллинне стартовал Фестиваль фильмов о еде

Фильм, открывающий фестиваль, посвящен легендарному датскому ресторану Noma, отмеченному звездами Мишлен, который в скором времени в нынешнем виде закроет свои двери.

„Noma и его основатели Рене Редзепи и Клаус Мейер были ценнейшими первопроходцами в новом рассвете скандинавской кухни, и в связи с предстоящим закрытием ресторана в его нынешнем виде мы отдаем дань уважения их десятилетиям работы и вкладу, открывая фестиваль фильмов о еде“, - сказал соучредитель фестиваля Тайви Койтла о Noma, копенгагенском ресторане, который неоднократно завоевывал звание лучшего ресторана мира.

Всего в рамках Фестиваля фильмов о еде будет показано семь вдохновляющих документальных фильмов о мире еды, которые станут пиршеством для глаз как экспертов, так и любителей кулинарии. Среди прочего, в фильме „Ресторан на краю света“ вы сможете увидеть, как переезжает в Гренландию действительно особенный ресторан Koks, познакомиться с кухней первого в мире ресторана в тюрьме InGalera в фильме „Добро пожаловать в тюрьму“ и отправиться в путешествие по Украине в поисках подлинного рецепта национального блюда, супа борщ, в фильме „Борщ. Секретный ингредиент“, - добавила Хелен Салувеэр, соучредитель фестиваля.