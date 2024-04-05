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05.04.2024, 14:00

ВИДЕО | Комплект для переезда в Россию? Тоом подарила Мадисону туалетную бумагу, политик EKRE в ответ послал портрет Путина

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Jana Toom ja Jaak Madison
Jana Toom ja Jaak Madison
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia

В конце марта депутат Европарламента Яак Мадисон (EKRE) дал интервью газете Maaleht, которое привлекло внимание евродепутата Яны Тоом (Центристская партия). После прочтения интервью Тоом решила послать Мадисону дружеский подарок. Консерватор же не остался в долгу и ответил Тоом на любезность, начав „войну подарков“ между двумя политиками.

В интервью Яак Мадисон рассказывал о том, что он сделал за последние пять лет в Брюсселе. По его словам, он много выступал в Европарламенте, и считает, что от его выступлений было много пользы.

„В политике это всегда философский вопрос, какая польза была от этого. Невозможно составить какую-то таблицу, сложить все „за“ и „против“, что определенные вещи были достигнуты только благодаря твоим собственным действиям. Деятельность парламента также оценивается по отчетам, по тому, по скольким отчетам ты был докладчиком, но большинством отчетов можно отправиться в сортир, с ними ничего нельзя сделать. Они ничего не меняют“, - сказал Мадисон в интервью.

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