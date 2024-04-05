ВИДЕО | Комплект для переезда в Россию? Тоом подарила Мадисону туалетную бумагу, политик EKRE в ответ послал портрет Путина

В интервью Яак Мадисон рассказывал о том, что он сделал за последние пять лет в Брюсселе. По его словам, он много выступал в Европарламенте, и считает, что от его выступлений было много пользы.

„В политике это всегда философский вопрос, какая польза была от этого. Невозможно составить какую-то таблицу, сложить все „за“ и „против“, что определенные вещи были достигнуты только благодаря твоим собственным действиям. Деятельность парламента также оценивается по отчетам, по тому, по скольким отчетам ты был докладчиком, но большинством отчетов можно отправиться в сортир, с ними ничего нельзя сделать. Они ничего не меняют“, - сказал Мадисон в интервью.