05.04.2024, 14:00
ВИДЕО | Комплект для переезда в Россию? Тоом подарила Мадисону туалетную бумагу, политик EKRE в ответ послал портрет Путина(20)
ФОТО: Kollaaž: Delfi Meedia
В конце марта депутат Европарламента Яак Мадисон (EKRE) дал интервью газете Maaleht, которое привлекло внимание евродепутата Яны Тоом (Центристская партия). После прочтения интервью Тоом решила послать Мадисону дружеский подарок. Консерватор же не остался в долгу и ответил Тоом на любезность, начав „войну подарков“ между двумя политиками.