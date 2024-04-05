„Браво“: Алла Пугачева восхитилась талантом 10-летнего сына на редком видео

10-летний мальчик выстроил целый лабиринт из игровых карт. Потом он толкнул одну из них, запустив падение всей конструкции по принципу домино.

Зрелище получилось действительно захватывающее. Сам Гарри не смог сдержать радости, он стал прыгать и хлопать в ладоши.

„Красота! Ура, браво“, – восхитилась 74-летняя Алла Борисовна. С ней за кадром согласился и супруг.

В комментариях Максим уточнил, что на такую сложную работу сыну потребовалось чуть более часа.

Напомним, Галкин и Пугачева женаты с 2011 года. В 2013 году у супругов родилась двойня – Лиза и Гарри.