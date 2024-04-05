Спустя 4 года стала известна настоящая причина развода Асмус и Харламова

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись еще летом 2020 года. Актеры расстались тихо, не делили недвижимость и не устраивали скандалы из-за опеки над дочерью. Конечно, не обошлось без пары пикантных ситуаций — сначала стало известно о том, что даже после развода экс-супруги живут в одном доме, что вызвало ожесточенные споры в Сети. Позже Кристина пожаловалась, что Гарик запрещает переезжать ей в собственное жилье. К обсуждению даже присоединилась мать комика, решившая заступиться за любимого сына.

„Кристина, впервые за 10 лет позволяю себе коммент в отношении тебя, но только потому, что предел уже наступил. Вернее, беспредел. Ты пишешь, что надо ’’овладеть чувством такта и честностью’’… Хорошо, что ты задумываешься над истинным значением слова ’’честность’’, а вот касаемо такта… Может, проще было обсудить все эти моменты дома, а не на весь мир?! Да-да! В том прекрасном и уютном доме, в котором мы все живем вместе, с Настюшей. Кстати у ребенка есть жилье и не одно, обеспеченное любящим папой — ремарка для подписчиков“, — обрушилась тогда на экс-невестку Наталья Харламова.

Однако позже звездам удалось наладить отношения ради общей дочери и теперь они если и попадают в заголовки прессы, то лишь в формате обсуждения вероятности их воссоединения.

К примеру, недавно Кристина Асмус опубликовала совместный снимок, сделанный в начале их романа, и подписала: «Семья. С днем рождения», поздравив таким образом бывшего мужа.

Однако кажется фанатам пора перестать ждать объявления о воссоединении. Известная телесваха Роза Сябитова в беседе с Аленой Жигаловой назвала настоящую причину развода Харламова и явно дала понять, что примирение маловероятно.

«Да, развод — это маленькая смерть. А я знаю про Кристиночку. Я с ней в одном проекте участвовала. А ты знаешь, какой характер тяжелый. Это еще надо посмотреть, кого надо в этой ситуации жалеть. Она так нам всем там прикурить давала — начиная от гримеров и заканчивая режиссерами. У нее характер — мама не горюй. А может, Харламов под раздачу попал. Что мы сразу о женщинах говорим, что женщины такие несчастные. Может, это Харламова надо пожалеть», — заявила Роза Раифовна.