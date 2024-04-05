Как дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с болезнью: раскрыты детали

Уточняется, что в этот сложный период 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи проявляют „необычайную стойкость“, передает mail.ru.

„Дети подбадривают Кейт и Уильяма улыбками и смехом. Они — центр мира для Уэльских, поэтому семья старается вместе проводить все свободное время“, — уверяет инсайдер.

В своем обращении к нации принцесса Уэльская заявила, что откладывала с объявлением о диагнозе из-за детей. „Нам потребовалось время, чтобы объяснить все и заверить, что со мной все будет в порядке“, — подчеркнула она.

Что касается Уильяма, королевские источники отмечают, что он также следит за тем, чтобы у жены было все необходимое для выздоровления.

„Он очень надежный, сильный человек. Это совместная работа. Их большая семья является огромной поддержкой не только для него, но и для Кэтрин“, — сообщает британский InStyle.

В конце марта 2024 года принцесса подробно рассказала о состоянии своего здоровья. Она подтвердила, что в январе перенесла операцию на брюшной полости, которая прошла успешно.

На момент операции врачи не диагностировали ей онкологическое заболевание, однако результаты анализов тканей после операции показали, что в них были раковые клетки.