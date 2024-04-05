05.04.2024, 18:00
ФОТО | Снова за старое! Жена Канье Уэста пришла в ресторан без нижнего белья(12)
ФОТО: | Vida Press
Бьянка Цензори снова взялась за свое. Фотографы поймали певицу и ее мужа Канье Уэста за ужином в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. На Бьянке были надеты только черный бюстгальтер и прозрачные кружевные колготки телесного цвета.
Судя по всему, на ней не было нижнего белья, поскольку во время прогулки она прикрывала причинное место сумочкой, пишет Daily Mail.
Ранее Бьянка уже столкнулась с критикой в свой адрес, после прогулки без нижнего белья во Франции. За непристойный вид ей даже грозил штраф в размере 16 тысяч долларов.
Ранее психолог прокомментировала поведение Бьянки. По ее мнению, либо женщина полностью подчинена причудам и капризам мужа и делает все, чтобы ему угодить. Либо просто играет свою роль, получая неплохой гонорар.