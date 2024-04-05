ФОТО | Снова за старое! Жена Канье Уэста пришла в ресторан без нижнего белья

Судя по всему, на ней не было нижнего белья, поскольку во время прогулки она прикрывала причинное место сумочкой, пишет Daily Mail.

Ранее Бьянка уже столкнулась с критикой в свой адрес, после прогулки без нижнего белья во Франции. За непристойный вид ей даже грозил штраф в размере 16 тысяч долларов.

Ранее психолог прокомментировала поведение Бьянки. По ее мнению, либо женщина полностью подчинена причудам и капризам мужа и делает все, чтобы ему угодить. Либо просто играет свою роль, получая неплохой гонорар.