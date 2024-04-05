СМИ составило список российских артистов, которые извинялись перед украинцами за развязанную РФ войну

Певица Манижа в соцсетях заявила о „травле“ граждан Таджикистана после теракта в „Крокус Сити Холле“, ее поддержала Алла Пугачева и извинилась перед исполнительней. Это вдохновило российское СМИ на то, чтобы вспомнить, кто еще из российских знаменитостей просил прощения у представителей других стран.

Актер Александр Паль высказался против войны и попросил прощения у жителей Украины.

„Простите нас“, — написал он в соцсетях.

По данным СМИ, изначально в публикации артиста был четкий адресат — украинцы. Однако позже Паль отредактировал пост.

Актер Алексей Панин извинялся перед украинцами за то, что он русский.

„Простите меня, украинцы, за то, что я русский“, — говорил он.

Актер Александр Феклистов заявлял, что „испытывает невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось“.

„Мы здесь в России испытываем... невероятный стыд и позор в связи тем, что случилось, но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина“, — высказывался артист.

Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, в 2022 году на концерте в Варшаве встал на колени и извинился за войну. По его мнению, русский народ — „недалекий и не понимает, что происходит“. Также Face заявлял, что ему стыдно быть русским.

Народная артистка России Ксения Раппопорт признавалась, что испытывает стыд из-за развязанной Россией войны.

„Мне очень стыдно и страшно. Я не хочу этого. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас“, — комментировала актриса.

Лидер группы „Ногу свело“ Максим Покровский извинялся за то, что ездил в Крым после 2014 года.

„В те моменты... я жил какой-то совершенно другой жизнью. Я совершал свои первые творческие шаги в Соединенных Штатах, у меня голова была где-то. Меня повезли — я поехал“, — пояснил он.

Актриса Ирина Старшенбаум просила у жителей Украины прощения за „беспомощность“ и то, что у нее нет возможности остановить войну.

„Как мы докатились до этого? Зачем тогда мы каждое 9 мая вспоминаем, сколько боли и потерь принесла нам война? Я не хочу в это верить. Мы не выбирали это“, — жаловалась артистка.