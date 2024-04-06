ФОТО | Необычные костюмы: на сцене театра „Эстония“ состоялась премьера новой версии балета „Жизель“
В Национальной опере «Эстония» 5 апреля состоялась премьера новой редакции балета Адольфа Адана «Жизель». Постановщик-хореограф Майкл Пинк (Великобритания) переносит действия в Европу начала 1940-х годов, где развиваются военные действия и властвуют бедность и беспокойство. Главные темы, предательство и прощение, обретают новый смысл. Художник постановки Рэйли Эварт, художник по свету Расмус Рэмбел и музыкальный руководитель Микк Мурдвеэ.
Один из самых романтичных и классических балетов в истории танца получил в постановке Эстонского национального балета непривычно экстремальный контекст. Оригинальная история сохранена, но в спектакле перекликаются классическая и современная хореография. Версия Пинка, у которого площадкой для развития сюжета стало гетто 1940 года, является настоящим вызовом для танцовщиков. Эпоха и среда, в которой находятся герои „Жизель“, провокативна и тревожна, играть и показывать эмоции артистам нужно соотвественно. В интересах безопасности спектаклю было установлено возрастное ограничение - постановка нежелательна для детей младше 14 лет.
По словам постановщика Майкла Пинка, главной темой, проходящей через спектакль, является прощение. „Хотел бы, чтобы публика, смотря спектакль, смогла испытать силу и победу любви. Боль усмирит на забвение, а прощение“, верит Пинк. Конфликты, которые имеют место в постановке, к сожалению, актуальны и в наше время, однако, хореограф верит, что искусство, красота и прощение продолжают в нас вселять надежду.
На премьерном спеаткле в главных партиях выступят Лаура Майа (Жизель) и новоиспеченный лауреат балетной премии Вильям Ньютон (Альберт).