ФОТО | Необычные костюмы: на сцене театра „Эстония“ состоялась премьера новой версии балета „Жизель“

Один из самых романтичных и классических балетов в истории танца получил в постановке Эстонского национального балета непривычно экстремальный контекст. Оригинальная история сохранена, но в спектакле перекликаются классическая и современная хореография. Версия Пинка, у которого площадкой для развития сюжета стало гетто 1940 года, является настоящим вызовом для танцовщиков. Эпоха и среда, в которой находятся герои „Жизель“, провокативна и тревожна, играть и показывать эмоции артистам нужно соотвественно. В интересах безопасности спектаклю было установлено возрастное ограничение - постановка нежелательна для детей младше 14 лет.