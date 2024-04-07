ФОТО | Луиза и Таави Рыйвас позируют в Каннах на фоне роскошного отеля, где ночь стоит 800 евро

"В режиме отпуска“, — пишет Луиза под своей фотографией в Instagram, где она позирует со своим мужем Таави Рыйвасом.

По фото можно понять, что семейная пара проводит время в Каннах, стоят они на фоне знаменитого отеля Carlton Cannes в Каннах, где проживание в стандартном двухместном номере стоит до 800 евро за ночь.

На данный момент в Каннах очень тепло, до 21 градуса, так что для эстонца, приехавшего из снежной страны, это прекрасный весенний отдых.