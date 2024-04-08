ФОТО | Виктория Боня завершила 5-дневное похудение и показала результат: есть ли разница между до и после?

Виктория устроила себе детокс на пять дней, во время которого буквально ничего не ела. При этом звезда соцсети заявляла, что ей легко даются такие ограничения в питании. А сегодня Боня продемонстрировала результат своих стараний, отметив, мол, теперь видит в отражении зеркала тело мечты.

„Ну что, девчонки! Сегодня пятый день моего детокса. Он заключительный, и я уже вижу результаты. Тело прям подтянулось. Сейчас поеду на водные процедуры, а потом — взвешиваться. Некоторые девочки пишут, что это просто сошла вода, это вредно и скоро я снова наберу прежний вес“, — поделилась 44-летняя блогер.

Так Боня выглядела до начала детокса:

А так после пяти дней:

Виктория Боня заверила, что будет держать себя в нужной физической форме и не располнеет вопреки мнениям своих подписчиц.

„А из чего состоит жир? Да, жир — это вода, и да, он тает. Но у меня было голодание не от балды. Я делаю данный детокс уже 21 год, и он всегда проходит только по протоколу врача! В первую очередь это программа оздоровления, во вторую — похудение. Поэтому не только не вредно, а очень полезно! Вес я не наберу, наоборот, еще буду скидывать до нужной мне отметки на весах.

Как это происходит? Во время этого детокса мы запускаем процесс работы всех органов организма совершенно по-другому. Мы делаем три вида процедуры „тюбаж“ для вывода застойной желчи и очищения каналов печени. Вместе с желчью выходит застойная вода. Также мы разгоняем лимфу, она начинает работать совершенно по-другому“, — проинформировала звезда соцсети.

Теперь перед Викой стоит важная задача — правильно выйти из детокса. Так что в ближайшие дни она будет тщательно следить за питанием, а не есть все без разбора. „Сегодня начну показывать, что я буду есть. Если вы все правильно сделаете, то вес будет продолжать уходить, так как вы перезапустили работу желчного, печени и ЖКТ! Через две недели сдам кровь на биохимию печени и покажу вам результат до и после! Вы не поверите, что происходит с кровью! Возвращаются показатели молодого организма!“ — заверила Боня.