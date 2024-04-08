Близкая подруга Лолиты рассказала о „грустных глазах“ артистки после „отмены“

Цой отметила, что Милявская старается не подавать виду, что переживает.

„Временами ее эмоциональный фон бывает на пределе. Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли!“ — рассказала исполнительница.

Она выразила мнение, что для Лолиты сцена — то же, что и „вода для цветка“. Цой уточнила, что ее подруга не выступала уже четыре месяца, и это первый подобный перерыв в карьере артистки.

„Поверьте, она понесла серьезные финансовые потери. А теперь, не зная, когда сможет вернуться к заработкам, переживает за дочь и 80-летнюю маму. Лола – единственный кормилец в семье“, — добавила Цой.