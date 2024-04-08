Одиночки: звезды, у которых совсем нет друзей
За ними следят миллионы людей со всего мира, а они закрываются в своем доме и предпочитают проводить время в одиночестве. Ну или со своей семьей.
Wday собрали знаменитостей, привыкших обходиться без друзей и подруг.
Однажды мама певицы Бейонсе Тина Ноулз написала в сети открытое письмо, в котором уверила, что ее дочь совсем не такая, какой мы видим ее в клипах и ТВ-шоу.
„Бейонсе, мне бы хотелось, чтобы люди могли увидеть, какая ты на самом деле, когда не находишься перед камерой или на сцене, — заявила Тина. — Как ты сострадательна и добра к людям, как ты смотришь им прямо в глаза, когда говоришь с ними. Как много ты работаешь и как щедро обращаешься со своим временем и деньгами. Как ты помогаешь всем и не беспокоишься, чтобы об этом знали все люди, потому что ты делаешь добро от сердца“.
Мы, конечно же, верим Тине. Бейонсе и правда очень много работает, а большую часть своих доходов тратит на благотворительность. При этом она выступает за права женщин и советует им держаться вместе.
Несмотря на все это, у Бейонсе не так много близких людей (кроме сестры и мамы). Знаменитость призналась: это связано с тем, что у нее нет времени на встречи с подружками. Но не все так плохо. У певицы есть муж Джей-Зи, которому она рассказывает все свои мысли и чувства.
Брижит Бардо
Лучшие друзья Брижит Бардо — животные. 88-летняя актриса уже давно разочаровалась во всех видах человеческих взаимоотношений. Она живет одна на вилле в Сен-Тропе на юге Франции с парой сотен собак, которых подобрала на улице.
Брижит говорит о себе в третьем лице и предпочитает общаться только в письменной форме, только с главами государств и только на серьезные темы: о правах людей и защите братьев наших меньших. Кстати, однажды знаменитость обратилась и к лидеру нашей страны Владимиру Путину с просьбой прекратить убивать бродячих кошек и собак в Сочи и других городах России.
Говорят, что у актрисы не осталось даже родственников. Единственный сын Николя от актера Жака Шарье с детства живет в семье отца и практически не видится с матерью.
Главное, что Брижит все устраивает. Она заботится об этом мире, а отшельничество приносит ей удовольствие. Наверное, в молодости знаменитость вдоволь наобщалась с коллегами по цеху.
Анджелина Джоли не раз признавалась, что ее лучшей подругой была мама, а после ее смерти — муж Брэд Питт. С Питтом Джоли развелась, а больше открывать свою душу она ни перед кем не намерена. Причем такое отстраненное поведение у актрисы было с детства.
„В школе меня не интересовали все эти девчачьи темы. Я коллекционировала ножи и мечтала работать в морге. Мне казалось, что мое поведение совершенно нормальное. Я ходила к психологу, но только для того, чтобы получить баллы для аттестата“, — признавалась знаменитость в одном из своих интервью.
К счастью, благодаря маме Анджелина начала изучать актерское мастерство, отбросив мрачные мысли о морге. Потом посвятила себя благотворительности. В 27 лет она усыновила мальчика из Камбоджи, а затем у нее появилось еще пять детей и много работы: в качестве сценариста, режиссера и продюсера. В общем, ей всегда было не до посиделок с подружками.
Мы потеряли Ричарда Гира еще в начале 2000-х, когда он особенно яро увлекся буддизмом, Тибетом и поиском смысла жизни. Причем делал это в ущерб своей семье. После семи лет брака с Кэри Лоуэлл актер подал на развод, чтобы полностью посвятить себя самопознанию, паломничеству и миру во всем мире.
Правда, порой звезда „Красотки“ и „Хатико“ отходит от медитации и появляется на светских раутах. Но потом снова уходит в себя. И так по кругу. Мы это к тому, что близких друзей у Гира нет. Он общается только с сыном, духовными учителями и иногда с журналистами.
Хотя… Ричард все-таки не смог обойтись без женского внимания и в 2018 году женился на бизнесвумен Алехандре Силве, которая младше его почти на 35 лет.
Новостью о том, что у певицы Мадонны нет друзей, никого не удивишь. Ну кто захочет рассказывать свои тайны и семейные драмы королеве эпатажа? Хотя знаменитость не такая уж и стервозная, как кажется: одна воспитывает четверых детей, помогает африканским детям, работает не покладая рук.
Да и ее второй бывший муж, актер Гай Ричи, всегда хорошо о ней отзывался. „Я не жалею о браке. Это был хороший позитивный опыт. У нас были дети… Дети — это всегда счастье“, — однажды признался он.
Кстати, необщительной певицу Мадонну назвать никак нельзя. Как ни крути, звезда любит вечеринки и посиделки с коллегами. Другое дело, что она не готова впускать других в свою жизнь. Но, скорее всего, на это есть определенные причины.
Сначала многие думали, что Меган Фокс подражает Анджелине Джоли: во время работы в фильме „Трансформеры“ она не общалась с коллегами по съемочной группе и вообще вела себя очень отстраненно. Но потом выяснилось, что актриса и правда такая.
„Я интроверт. Мне тяжело даются разговоры с людьми. Может, поэтому у меня только один-единственный друг — муж“, — сказала однажды о себе Меган. Однако со своей закрытостью Фокс борется всеми силами. Например, старается улыбаться на людях, хотя дается ей это очень тяжело.
Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл настолько свободолюбива и независима, что в друзьях не нуждается. Она готова общаться с людьми, но только если ей от этого будет хоть какая-то польза. Например, на свой 45-й день рождения она устроила вечеринку в замке в Ницце с платным входом для всех своих знакомых миллионеров. Стоимость билета была внушительной — $1800. К счастью, деньги звезда потом перевела в собственный благотворительный фонд.
Но если за этот факт Наоми еще можно похвалить, то что делать с ее эмоциональностью? Приближенные к модели источники не раз признавались, что настроение модели за день может сто раз поменяться. А если что-то идет не так, она может не сдержаться и ответить ну очень грубо.
Однако в последнее время Кэмпбелл все же взялась за работу над собственным темпераментом. В этом ей помогает практика йоги и… времяпрепровождение в одиночестве.