Одиночки: звезды, у которых совсем нет друзей

Главное, что Брижит все устраивает. Она заботится об этом мире, а отшельничество приносит ей удовольствие. Наверное, в молодости знаменитость вдоволь наобщалась с коллегами по цеху.

Говорят, что у актрисы не осталось даже родственников. Единственный сын Николя от актера Жака Шарье с детства живет в семье отца и практически не видится с матерью.

Брижит говорит о себе в третьем лице и предпочитает общаться только в письменной форме, только с главами государств и только на серьезные темы: о правах людей и защите братьев наших меньших. Кстати, однажды знаменитость обратилась и к лидеру нашей страны Владимиру Путину с просьбой прекратить убивать бродячих кошек и собак в Сочи и других городах России.

Лучшие друзья Брижит Бардо — животные. 88-летняя актриса уже давно разочаровалась во всех видах человеческих взаимоотношений. Она живет одна на вилле в Сен-Тропе на юге Франции с парой сотен собак, которых подобрала на улице.

Несмотря на все это, у Бейонсе не так много близких людей (кроме сестры и мамы). Знаменитость призналась: это связано с тем, что у нее нет времени на встречи с подружками. Но не все так плохо. У певицы есть муж Джей-Зи, которому она рассказывает все свои мысли и чувства.

Мы, конечно же, верим Тине. Бейонсе и правда очень много работает, а большую часть своих доходов тратит на благотворительность. При этом она выступает за права женщин и советует им держаться вместе.

„Бейонсе, мне бы хотелось, чтобы люди могли увидеть, какая ты на самом деле, когда не находишься перед камерой или на сцене, — заявила Тина. — Как ты сострадательна и добра к людям, как ты смотришь им прямо в глаза, когда говоришь с ними. Как много ты работаешь и как щедро обращаешься со своим временем и деньгами. Как ты помогаешь всем и не беспокоишься, чтобы об этом знали все люди, потому что ты делаешь добро от сердца“.

Однажды мама певицы Бейонсе Тина Ноулз написала в сети открытое письмо, в котором уверила, что ее дочь совсем не такая, какой мы видим ее в клипах и ТВ-шоу.

Анджелина Джоли не раз признавалась, что ее лучшей подругой была мама, а после ее смерти — муж Брэд Питт. С Питтом Джоли развелась, а больше открывать свою душу она ни перед кем не намерена. Причем такое отстраненное поведение у актрисы было с детства.

„В школе меня не интересовали все эти девчачьи темы. Я коллекционировала ножи и мечтала работать в морге. Мне казалось, что мое поведение совершенно нормальное. Я ходила к психологу, но только для того, чтобы получить баллы для аттестата“, — признавалась знаменитость в одном из своих интервью.

К счастью, благодаря маме Анджелина начала изучать актерское мастерство, отбросив мрачные мысли о морге. Потом посвятила себя благотворительности. В 27 лет она усыновила мальчика из Камбоджи, а затем у нее появилось еще пять детей и много работы: в качестве сценариста, режиссера и продюсера. В общем, ей всегда было не до посиделок с подружками.

Мы потеряли Ричарда Гира еще в начале 2000-х, когда он особенно яро увлекся буддизмом, Тибетом и поиском смысла жизни. Причем делал это в ущерб своей семье. После семи лет брака с Кэри Лоуэлл актер подал на развод, чтобы полностью посвятить себя самопознанию, паломничеству и миру во всем мире.

Правда, порой звезда „Красотки“ и „Хатико“ отходит от медитации и появляется на светских раутах. Но потом снова уходит в себя. И так по кругу. Мы это к тому, что близких друзей у Гира нет. Он общается только с сыном, духовными учителями и иногда с журналистами.

Хотя… Ричард все-таки не смог обойтись без женского внимания и в 2018 году женился на бизнесвумен Алехандре Силве, которая младше его почти на 35 лет.

Новостью о том, что у певицы Мадонны нет друзей, никого не удивишь. Ну кто захочет рассказывать свои тайны и семейные драмы королеве эпатажа? Хотя знаменитость не такая уж и стервозная, как кажется: одна воспитывает четверых детей, помогает африканским детям, работает не покладая рук.