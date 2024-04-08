Ребел Уилсон назвала имя голливудского актера, с которым потеряла девственность в 35 лет

44-летняя австрийская актриса Ребел Уилсон, которая в своей новой книге Rebel Rising рассказала, что потеряла девственность в 35 лет озвучила имя мужчины с которым это произошло. Об этом пишет издание „The mirror“.

Как выяснилось, первым мужем звезды фильмов „Отчаянные мошенницы“, „Холостячки“ и „Идеальный голос“ был актер и комик Микки Гуч-младший.

Актриса рассказала, что Микки, сын банкира-мультимиллионера Майкла Гуча, основателя GFI Group стоимостью 700 миллионов долларов, не знал, что это первый секс у актрисы.

„И, Микс, я знаю, что это может быть для вас новостью, если вы это читаете, но да, я потеряла свою девственность с вами“, — написала в своих мемуарах актриса.

В своих мемуарах актриса призналась, что понимала, что большинство мужчин считали ее не сексуальной из-за лишнего веса. Однако после того, как она узнала, что у ее мамы диагностировали рак груди, она захотела познать это ощущение любви и секса.

„Жизнь так коротка. Я не хотела прожить свою жизнь без опыта секса. Ощущения любви“, — добавила актриса.

Актриса призналась, что познакомила ее с Микки коллега по фильму „Идеальный голос“ Хана Мэй Ли. Пара месяц ходила на свидания, а потом Ребел предложила ему полететь вместе с ней в Нью-Йорк и провести вместе время.

Ребел призналась, что раньше она лишь представляла как это, а после того, как почувствовала, она поняла, что ей это нравится.

Ребел и Микки были вместе шесть месяцев, пока их история любви не закончилась. Ребел поняла, что ей нужно уйти, когда узнала, что актер борется с зависимостью. Микки признался, что 17 раз был в реабилитационном центре, и Ребел ждала год, чтобы увидеть, станет ли ему лучше и они смогут восстановить свои отношения. Актриса отметила, несмотря на то, что они разорвали отношения, они остались хорошими друзьями.

Также актриса призналась, что теперь она имеет любимого человека, красивого и очень богатого.