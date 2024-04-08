Бывший муж Санны Марин рассказал известному журналу о начале их отношений: „У нее был талант от природы!“

Санна Марин и Ряйккёнен были вместе с 18 лет и поженились 1 августа 2020 года, но летом 2023 года пара объявила о разводе, а бракоразводный процесс был завершен только в январе этого года. У Санны и Маркуса есть общая дочь Эмма, которая родилась в 2018 году.