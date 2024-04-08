Кристину Асмус срочно госпитализировали накануне спектакля(1)
Проблемы со здоровьем не позволили Кристине Асмус выйти на сцену Театра Ермоловой и отыграть спектакль „Леди Макбет Мценского уезда“. Накануне выступления у актрисы внезапно поднялся высокая температура, ей потребовалась экстренная госпитализация, пишет Super.
Она опубликовала фото из больницы, на котором лежит под капельницей, и поделилась подробностями.
„Сегодня я должна была выйти на сцену в спектакле „Леди Макбет Мценского уезда“. Но ночью у меня поднялась температура под 40 и меня госпитализировали... Сейчас мне лучше, но все еще в больнице“, — написала Кристина в сторис.
Также актриса показала трогательное послание от своей дочери Насти от Гарика Харламова. Девочка передала звездное маме рисунок, на котором пожелала ей скорейшего выздоровления.