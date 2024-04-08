Хор Парижского оркестра исполнит в Тарту хоровой цикл Вельо Тормиса „Забытые народы“

В программе концерта „Забытые народы“ три отделения: „Ижорский эпос“, „Водские свадебные песни“ и „Вечера Ингеримаа“. В постановке концерта примут участие более 80 певцов хора Парижского оркестра, которые поют на водском и ижорском языках, а также на других диалектах. Это будет второе по счету выступление в мире, премьера состоялась в прошлом году в Париже.

Днями финно-угорского народа культурная столица хочет привлечь внимание к забытым меньшинствам, чья традиционная культура в России находится под угрозой исчезновения из-за ухудшения ситуации.

„Финно-угорские дни играют важную роль в предоставлении права голоса тем, кем, к сожалению, пренебрегают в эти политически сложные времена“, сказал Оливер Берг, руководитель одного из направления программы Тарту 2024. „Мы не должны забывать наши родственные народы, которые из-за исторических перипетий не имели возможности наслаждаться своей государственностью“, добавил он.

В программу Финско-угорских дней входит также академический семинар, который пройдет в библиотеке Эстонского национального музея, где обсудят текущие проблемы и будущие перспективы племенных народов. На финско-угорском кинофестивале FUFF пройдут показы короткометражных и художественных фильмов малых народов, а также мастер-классы по ознакомлению с традициями.

В программе двухдневных тематических дней семинар и кинофестиваль проводятся бесплатно. Билеты на концерт „Забытые народы“ поступили в продажу 20 марта в Piletilevi.