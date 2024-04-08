08.04.2024, 16:00
ФОТО | Исполнила заветную мечту: Алика Милова отвезла своего папу в Нью-Йорк(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В интервью Kroonika Алика Милова раскрыла, что у ее отца Олега есть мечта - побывать в Нью-Йорке - и в этом году она наконец сможет порадовать папу и исполнить его мечту.
„Я планирую впервые отвезти папу в Америку, в Нью-Йорк. Мне выпала большая честь выступать в эстонском посольстве, и таким образом я смогу исполнить большую мечту для нас обоих“, - радостно поведала она.
Как видно из соцсетей певицы, поездка в Нью-Йорк все же состоялась. Алика показывает, как она вместе с папой гуляет по городу и ест пиццу.
После Нью-Йорка Алика отправится в Торонто, где выступит перед местной эстонской общиной.