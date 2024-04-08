ФОТО | В полностью прозрачном платье: 61-летняя Деми Мур вышла на публику в эффектном наряде

61-летняя Деми Мур надела на мероприятие сексуальное платье-сетку в пол, которое полностью было украшено мелкими серыми стразами. Под платьем у актрисы было черное белье - закрытый бюстгальтер из плотной ткани и трусы с высокой посадкой.

Также она дополнила этот наряд черными босоножками, нежным макияже, а волосы просто распустила.

Судя по кадрам, звезда была в хорошем настроении, много улыбалась и с удовольствием позировала репортерам.