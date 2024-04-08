Шоубиз
08.04.2024, 17:00

ФОТО | В полностью прозрачном платье: 61-летняя Деми Мур вышла на публику в эффектном наряде

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Demi Moore
Demi Moore
ФОТО: Ik Aldama | picture alliance / Ik Aldama

В Милане состоялось грандиозное событие - вечеринка в честь 40-летия Модного дома Dolce & Gabbana. По такому случаю бренд собрал в одном месте знаменитостей первой величины среди которых была, конечно же, голливудская кинозвезда Деми Мур, пишет ТСН.

61-летняя Деми Мур надела на мероприятие сексуальное платье-сетку в пол, которое полностью было украшено мелкими серыми стразами. Под платьем у актрисы было черное белье - закрытый бюстгальтер из плотной ткани и трусы с высокой посадкой.

Также она дополнила этот наряд черными босоножками, нежным макияже, а волосы просто распустила.

Demi Moore Dolce & Gabbana moenäitusel.

Судя по кадрам, звезда была в хорошем настроении, много улыбалась и с удовольствием позировала репортерам.

Demi Moore Dolce & Gabbana moenäitusel.

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