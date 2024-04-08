08.04.2024, 13:00
Страшный диагноз: у Александра Домогарова выявили разрушение позвоночника(3)
ФОТО: Кадр из видео
Александр Домогаров борется с разрушением позвоночника. Страшный диагноз — спондилоартроз — 60-летнему актеру поставили совсем недавно, пишет Womanhit.
Заболевание поражает межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Все сопровождается острой болью, онемением конечностей.
Помимо этого, по данным SHOT, у артиста нашли грыжу в одном из позвоночных дисков, а также остеохондроз. Работать с таким диагнозом непросто, но Домогаров все равно выходит на сцену в спектакле «Маскарад».
Лечение растянется на несколько месяцев. Кроме медикаментозных манипуляций, артисту предстоит пройти курс физиотерапии и гимнастики.