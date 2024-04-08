Идея для свидания: в Таллинне пройдет фестиваль эротических фильмов

Фестиваль эротических фильмов в Таллинне поддерживается крупнейшим в странах Балтии секс-шопом HotLips. 19 апреля мероприятие пройдет в зале T1 IMAX с большим изогнутым экраном, высококачественным звуком и специальными проекторами, которые делают фильмы еще более реалистичными и оставляют яркие впечатление от просмотра.