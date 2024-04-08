Кино
08.04.2024, 20:10

Идея для свидания: в Таллинне пройдет фестиваль эротических фильмов

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ФОТО: Stock-Asso | Shutterstock

19 апреля в кинотеатре CINAMON T1 состоится пикантный фестиваль фильмов «для взрослых» Best Erotic Shorts-4, где покажут неприлично прекрасное эротическое кино из США, Нидерландов, Германии, Испании, Канады и Израиля пишет GLOSS.ee.

Фестиваль эротических фильмов в Таллинне поддерживается крупнейшим в странах Балтии секс-шопом HotLips. 19 апреля мероприятие пройдет в зале T1 IMAX с большим изогнутым экраном, высококачественным звуком и специальными проекторами, которые делают фильмы еще более реалистичными и оставляют яркие впечатление от просмотра.

Серия короткометражек будет длиться с 19:30 до 20:55. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами. Возрастное ограничение: 18+.

Билеты можно приобрести здесь.

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RusDelfi
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