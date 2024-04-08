08.04.2024, 20:10
Идея для свидания: в Таллинне пройдет фестиваль эротических фильмов(13)
ФОТО: | Shutterstock
19 апреля в кинотеатре CINAMON T1 состоится пикантный фестиваль фильмов «для взрослых» Best Erotic Shorts-4, где покажут неприлично прекрасное эротическое кино из США, Нидерландов, Германии, Испании, Канады и Израиля пишет GLOSS.ee.
Фестиваль эротических фильмов в Таллинне поддерживается крупнейшим в странах Балтии секс-шопом HotLips. 19 апреля мероприятие пройдет в зале T1 IMAX с большим изогнутым экраном, высококачественным звуком и специальными проекторами, которые делают фильмы еще более реалистичными и оставляют яркие впечатление от просмотра.
Серия короткометражек будет длиться с 19:30 до 20:55. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами. Возрастное ограничение: 18+.
Билеты можно приобрести здесь.