Правда ли, что леди Гага скопировала образ русской погибшей певицы?

Песня Лины Don’t Say No использует тот же инструментал что и концепт-демо песни Гаги We Are Plastic. Точно неизвестно, какая из них была написана раньше и какая впоследствии была переработана, но именно с этой композицией Лина Моргана собиралась выступить в тот роковой день 4 октября 2008 года в нью-йоркском отеле Staten Island.