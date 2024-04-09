Правда ли, что леди Гага скопировала образ русской погибшей певицы?

Алина Короглуева родилась в Ростове-на-Дону. Когда девочке исполнилось 10 лет, она вместе с матерью перебралась в США, где им пришлось начинать жизнь с чистого листа. Мама работала на трех работах, чтобы обеспечить жизнь себе и дочери, и Лина поставила цель стать известной, чтобы родительница наконец узнала, что такое достойная жизнь. В 17 лет она познакомилась с музыкантом Тайлером Франсисом, который постоянно избивал и унижал ее. Поводом для побоев могло стать все что угодно — от яркого макияжа до парня, который посмотрел Моргане вслед.

Кроме того, к моменту встречи с Фусари у девушки случился еще один травмирующий эпизод: она пережила изнасилование, над ней надругался ее продюсер, будущая звезда забеременела и потеряла ребенка. Петь, чтобы прожить свою боль, стало главной целью молодой певицы.

Уроженка Нью-Йорка Стефани Джоанн Анджелина Джерманнотта несмотря на обеспеченных родителей все детство жила под давлением жесткого буллинга. Ровесники унижали ее, говоря о некрасивой внешности, „кроличьих зубах“, их бесил и высокий интеллект одноклассницы. К слову, о большом уме, Джерманнотта после школы сама поступила в Гарвард, но бросила его ради занятий музыкой.

Но тогда в мае 2007 года девушки были заряжены на успех. У обеих за спиной уже был опыт работы в музыкальной индустрии и несколько своих песен. Фусари даже подумывал собрать из двух жгучих брюнеток дуэт, но решил, что яркость обеих не выдержат рамок совместной работы. Ведь помимо сильных голосов, у обеих дебютанток была не менее многогранная биография. А значит про свой путь они могли рассказать из боли своей души.

В западной звездной индустрии такое случается нередко: продюсер берет под покровительство двух начинающих артисток, наблюдает, как работают созданные им сценические образы, а потом запускает большую промо-кампания для своих визави. „Выстрелить“ могут обе, но чаще всего случается, что одна становится звездой, а вторая помогает знаменитости с бэк-вокалом или выручает с аранжировкой и написанием песен. Именно такой план был у продюсера Роба Фусари, который в 2007 году привел в музыкальную студию в Нью-Джерси Стефани Джерманнотту и Лину Моргану. Первая впоследствии станет Леди Гагой, а вторая найдет себе место на кладбище в Стейтен-Айленде. Всего через год после того знакомства.

„У Лины была трудная жизнь“, — вспоминает ее мать Яна Моргана. — „Мы переехали из России, над ней многие смеялись за то, что ее растит мать-одиночка“.

Но при этом Лине удалось воспитать в себе сильную личность, и первые же записи песен в студии показали, кто в дальнейшем сотрудничестве будет лидером. Да и Джон Галамен, друг Фусари, утверждал, что Джерманнотта изначально была приглашена в проект, чтобы прежде всего помочь с записью песен для Морганы. Это на „эпатажную русскую“ делали ставку как на звезду.

Стефани Джерманнотта почти сразу стала перенимать манеру исполнения русской эмигрантки, четкость отбивок песен, даже ее страстное желание быть непохожей на других. А потом пришел черед и внешних изменений. У Фусари сохранился снимок, который делался для альбома, где две певицы с ярким макияжем и смазанными красными губами позируют для фотографа. Они так неотличимы, что может показаться, будто к будущей Леди Гаге поднесли зеркало.

Тут стоит отметить, что и стиль Стефани в этот период больше тяготел к ретросексуальности — высокие каблуки, платья в стиле барокко, легкий макияж. В отличие от Морганы, которая всегда предпочитала глэм-рок в интонациях эпатажа.

Лина и Стефани записали вместе около 12 песен, ни одна из которых не была выпущена в тираж. По словам мамы Морганы, именно в период совместной работы девушек Джерманотта начала перенимать образ Лины.

„У Лины был свой стиль, у Гаги свой, но в мгновение ока она его сменила“, — рассказала Яна.

В 2007-м будущая Леди Гага отдает Лине песню Spin U Around, которая позже была перезаписана Линой с переработанным инструменталом и выложена на ее профиль в MySpace.

Песня Лины Don’t Say No использует тот же инструментал что и концепт-демо песни Гаги We Are Plastic. Точно неизвестно, какая из них была написана раньше и какая впоследствии была переработана, но именно с этой композицией Лина Моргана собиралась выступить в тот роковой день 4 октября 2008 года в нью-йоркском отеле Staten Island.