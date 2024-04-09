Правда ли, что леди Гага скопировала образ русской погибшей певицы?

В западной звездной индустрии такое случается нередко: продюсер берет под покровительство двух начинающих артисток, наблюдает, как работают созданные им сценические образы, а потом запускает большую промо-кампания для своих визави. „Выстрелить“ могут обе, но чаще всего случается, что одна становится звездой, а вторая помогает знаменитости с бэк-вокалом или выручает с аранжировкой и написанием песен. Именно такой план был у продюсера Роба Фусари, который в 2007 году привел в музыкальную студию в Нью-Джерси Стефани Джерманнотту и Лину Моргану. Первая впоследствии станет Леди Гагой, а вторая найдет себе место на кладбище в Стейтен-Айленде. Всего через год после того знакомства.
Но тогда в мае 2007 года девушки были заряжены на успех. У обеих за спиной уже был опыт работы в музыкальной индустрии и несколько своих песен. Фусари даже подумывал собрать из двух жгучих брюнеток дуэт, но решил, что яркость обеих не выдержат рамок совместной работы. Ведь помимо сильных голосов, у обеих дебютанток была не менее многогранная биография. А значит про свой путь они могли рассказать из боли своей души.
Уроженка Нью-Йорка Стефани Джоанн Анджелина Джерманнотта несмотря на обеспеченных родителей все детство жила под давлением жесткого буллинга. Ровесники унижали ее, говоря о некрасивой внешности, „кроличьих зубах“, их бесил и высокий интеллект одноклассницы. К слову, о большом уме, Джерманнотта после школы сама поступила в Гарвард, но бросила его ради занятий музыкой.
Кроме того, к моменту встречи с Фусари у девушки случился еще один травмирующий эпизод: она пережила изнасилование, над ней надругался ее продюсер, будущая звезда забеременела и потеряла ребенка. Петь, чтобы прожить свою боль, стало главной целью молодой певицы.
Не менее горькой была судьба и Лины Морганы.
Алина Короглуева родилась в Ростове-на-Дону. Когда девочке исполнилось 10 лет, она вместе с матерью перебралась в США, где им пришлось начинать жизнь с чистого листа. Мама работала на трех работах, чтобы обеспечить жизнь себе и дочери, и Лина поставила цель стать известной, чтобы родительница наконец узнала, что такое достойная жизнь. В 17 лет она познакомилась с музыкантом Тайлером Франсисом, который постоянно избивал и унижал ее. Поводом для побоев могло стать все что угодно — от яркого макияжа до парня, который посмотрел Моргане вслед.
„У Лины была трудная жизнь“, — вспоминает ее мать Яна Моргана. — „Мы переехали из России, над ней многие смеялись за то, что ее растит мать-одиночка“.
Но при этом Лине удалось воспитать в себе сильную личность, и первые же записи песен в студии показали, кто в дальнейшем сотрудничестве будет лидером. Да и Джон Галамен, друг Фусари, утверждал, что Джерманнотта изначально была приглашена в проект, чтобы прежде всего помочь с записью песен для Морганы. Это на „эпатажную русскую“ делали ставку как на звезду.
Стефани Джерманнотта почти сразу стала перенимать манеру исполнения русской эмигрантки, четкость отбивок песен, даже ее страстное желание быть непохожей на других. А потом пришел черед и внешних изменений. У Фусари сохранился снимок, который делался для альбома, где две певицы с ярким макияжем и смазанными красными губами позируют для фотографа. Они так неотличимы, что может показаться, будто к будущей Леди Гаге поднесли зеркало.
Тут стоит отметить, что и стиль Стефани в этот период больше тяготел к ретросексуальности — высокие каблуки, платья в стиле барокко, легкий макияж. В отличие от Морганы, которая всегда предпочитала глэм-рок в интонациях эпатажа.
Лина и Стефани записали вместе около 12 песен, ни одна из которых не была выпущена в тираж. По словам мамы Морганы, именно в период совместной работы девушек Джерманотта начала перенимать образ Лины.
„У Лины был свой стиль, у Гаги свой, но в мгновение ока она его сменила“, — рассказала Яна.
В 2007-м будущая Леди Гага отдает Лине песню Spin U Around, которая позже была перезаписана Линой с переработанным инструменталом и выложена на ее профиль в MySpace.
Песня Лины Don’t Say No использует тот же инструментал что и концепт-демо песни Гаги We Are Plastic. Точно неизвестно, какая из них была написана раньше и какая впоследствии была переработана, но именно с этой композицией Лина Моргана собиралась выступить в тот роковой день 4 октября 2008 года в нью-йоркском отеле Staten Island.
Этому дню предшествовали несколько страшных предпосылок: за неделю до самоубийства Лина Моргана записала песню My angel, в котором речь идет о ее смерти. За день до смерти Лина публикует загадочный рисунок в своем профиле в MySpace, а в вечер перед гибелью парень певицы в очередной раз избивает ее. Говорят, что за несколько минут до того, как девушка решит покончить жизнь самоубийством на крыше отеля, он также звонил ей с угрозами, однако полиция не смогла найти эту запись.
Вечером 4 октября 2008-го в нью-йоркском отеле Staten Island должен был состояться первый большой сольный концерт Лины. На крыше отеля девушка репетировала выступление. Свидетели говорят, что она танцевала, смеялась, а спустя еще мгновение, шок, оказалась внизу на земле. По одной версии, Лина нечаянно сорвалась с крыши, потеряв равновесие, по другой — свела счеты с жизнью. Однако предсмертная записка не была найдена, да и поведение Лины до того рокового шага не говорило о том, что она может поступить так.
Зато таблоиды быстро подхватили другую версию: к смерти соперницы приложила рука Леди Гага. Даже несмотря на то, что певицы в этот момент не было в городе, пресса утверждала, что именно она причастна к гибели Морганы. Выдвигалась версия о том, что роковой звонок, после которого погибшая и решилась на отчаянный шаг, был сделан Стефани Джерманноттой. Полиция ни одну из этих версий не подтвердила, и вскоре пресса переключилась на другие события.
А спустя еще два месяца на сцену взошла новая звезда, мама монстров и королева эпатажа Леди Гага. У нее была узнаваемая длинная челка, выпрямленные волосы, наряды с кристаллами и каблуки на платформе — все как любила погибшая девушка.
„Ее стиль скроен из образов Майкла Джексона, Мадонны, Дэвида Боуи, Queen и Шер“, — писали газеты.
„Она повторила образ моей дочери“, — повторяла мать погибшей Яна Моргана. И даже образ космической Твигги, который Гага использовала в 2010 году для красной дорожки, был позаимствован у погибшей коллеги.
„Я был ошеломлен, впервые увидев клип с Леди Гагой“, — заявил бывший бойфренд Лины Морганы. — "У нее был тот же стиль, та же музыка, тот же голос, те же движения. Она была словно призрак Лины“.
Сама леди Гага за все эти годы никак не вспоминала ушедшую коллегу. Однажды на пресс-конференции перед стартом промо-кампании фильма „Звезда родилась“ у певицы спросили, помнит ли она, кто такая Лина Моргана. Гага оставила этот вопрос без комментариев.