ФОТО | Новый танцевальный проект в Нарве погрузит зрителей в мир психиатрической клиники

Уникальность формата концертов заключается в том, что танцевальные номера, перфомансы и видео фрагменты, тесно связанные между собой по смыслу, образуют единую захватывающую сюжетную линию.

В этом году зритель погрузится в мир психиатрической клиники, где будут разворачиваться события, полные интриг и эмоций, и познакомится с обитателями клиники и их расстройствами: иногда пугающими, а иногда даже забавными.

Вымышленная история станет мощным напоминанием о том, что проблемы ментального здоровья требуют серьезного внимания и поддержки.

Команда „Голоса“ включает в себя талантливых танцоров, некоторые из которых уже имеют за плечами многолетний танцевальный опыт, участие и победы в различных танцевальных конкурсах, а также входили в состав подтанцовки у таких артистов как Nublu, Gameboy Tetris, NOЁP, Michael Gabriel.

Показ концерта „Голос“ состоится дважды: 19 и 20 апреля на сцене театрального центра Вабалава в Нарве. Рекомендуемый возраст для посещения нашего мероприятия – 18+. Сюжет довольно серьезный, присутствуют жестокие моменты.