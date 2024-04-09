Написал жене, что готовится к суициду: скончался звезда шоу „Голос“ и оперный певец Евгений Кунгуров

Как стало известно СМИ, незадолго до смерти, в 19:26, Евгений написал жене, что хочет покончить с собой. Говорил, мол, она найдет его мертвым в ванной. Ирина в тот момент не была в Москве и тут же обратилась к спасателям, выехавшим к исполнителю. Увы, спасти певца не удалось. Его тело обнаружили под окнами дома.

Поклонники 40-летней звезды шокированы ужасным известием. Пользователи Сети не могут поверить в случившееся, ведь их кумир всегда излучал жизнерадостность и никогда не говорил c ними о грустном.

„Это правда?! Как же так…“; „Волшебный человек… Очень жаль“; „В шоке! Красивый, здоровый мужчина. Жить да жить“; „Я не понимаю, молодой, здоровый, фантастически талантливый, все есть, просто все!“; „Какое горе, неужели никто не мог помочь ему?..“; „Женя, я не верю. Царствие небесное“, — пишут люди.

Отец известного участника шоу „Голос“ подтвердил известие о кончине сына. „Мы сами сидим здесь при смерти… Мы находимся на Урале. Нам тоже позвонили и сказали, и все“, — горюет он.

У Кунгурова осталась жена и двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна. Артист оберегал личную жизнь, практически не делился совместными снимками с супругой и лишь иногда публиковал в личном блоге фото детей.

„Сынок, если бы я мог словами описать свою любовь к тебе… Пусть моя любовь греет тебя всю жизнь, как это солнышко… Я люблю тебя, зайчик, мой сыночек!“ — писал Евгений два года назад.