Продюсер рассказал о гастрольном туре Пугачевой по Европе

По словам Дворцова, Пугачева даст первый сольный концерт в Израиле, а затем на Кипре. Продюсер уверен, что Примадонна ярко отметит свое 75-летие, так как много лет „любила роскошь и богатство“.

„Свое 75-летие она не хочет оставить без внимания. Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовет на юбилей своих друзей, чтобы устроить так называемый шабаш“, — заявил Дворцов.

После начала войны в Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным и детьми из России в Израиль.

Певица обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иностранных агентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, „были холопами, а стали рабами“.

1 марта Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. В „P.S“ вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. 3 марта певица опубликовала новую песню впервые за пять лет.