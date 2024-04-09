Музыка Баха и поэзия Тыну Ыннепалу встретятся на одной сцене

Тыну Ыннепалу давно знаком с творчеством Баха. „Думаю, что увлекся его музыкой еще в средней школе. В музыке Баха есть порядок, и в то же время импульс и некий бесконечный оптимизм“, – отметил писатель.

Именно начало весны, когда в природе отражаются боль ушедшей зимы и сладкое предвкушение весеннего тепла, по мнению Ыннепалу, самое подходящее время для таких концертов. „Это время созвучно Баху. В его музыке чувствуется грусть, но есть и преодоление печали, подъем и отзвуки радости“, – добавил Ыннепалу.

Ирина Захаренкова – одна из самых самобытных пианисток нашей страны, ведущая активную международную концертную деятельность на самом высоком уровне. Она известна запоминающимся стилем исполнения и уникальными интерпретациями, а также масштабными начинаниями, такими как исполнение всех сонат Бетховена.

Концерты „Бах и Ыннепалу“ пройдут со вторника по пятницу в тартуском зале „Ванемуйне“, в столичном концертном зале „Эстония“ и в Йыхвиском концертном зале. Таллиннский концерт задуман в формате ночного концерта, позволяющем зрителям погрузиться в симбиоз музыки и поэзии в непринужденной атмосфере.