В Эстонию зовут сомнительных артистов. На этот раз — Мишу Марвина. После проверки концерт отменили

Вот так его описывают на российских билетных сайтах: „Артист регулярно получает номинации и награды: Золотого Граммофона, премий RU TV, МУЗ ТВ, Love Radio, ЖАРА и др. Его песни стоят в ротации топовых радиостанций России и собирают сотни миллионов прослушиваний, самые популярные из которых: „Твой французский поцелуй“, „Не надо быть сильной“, „Полюбил такую“.

Кстати, интересно, что если на несостоявшийся концерт Клавы Коки билеты в ВИП-зону продавались по 90 и 130 евро, то на концерт очередного заявленного певца Black Star Миши Марвина цена изрядно снизилась — то ли звезда не того масштаба, то ли риск того, что концерт может не состояться, велик. Билеты продавались по 70 евро в вип-зону.