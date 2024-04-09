Шоубиз
09.04.2024, 14:50

В Эстонию зовут сомнительных артистов. На этот раз — Мишу Марвина. После проверки концерт отменили

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Денег с 1 канала уже недостаточно?
Афиша концерта Миши Марвина
Афиша концерта Миши Марвина
ФОТО: скриншот

После громкого скандала и несостоявшегося концерта Клавы Коки MJClub, недолго думая, объявляет о новом концерте – в Таллинн с сольным выступлением едет завсегдатай Первого канала и всевозможных российских музыкальных концертов Миша Марвин. Редакция Delfi обратила на это внимание и решила поинтересоваться у Министерства культуры и МВД об их позиции относительно данного артиста и его концерта в Эстонии.

Вот так его описывают на российских билетных сайтах: „Артист регулярно получает номинации и награды: Золотого Граммофона, премий RU TV, МУЗ ТВ, Love Radio, ЖАРА и др. Его песни стоят в ротации топовых радиостанций России и собирают сотни миллионов прослушиваний, самые популярные из которых: „Твой французский поцелуй“, „Не надо быть сильной“, „Полюбил такую“.

Кстати, интересно, что если на несостоявшийся концерт Клавы Коки билеты в ВИП-зону продавались по 90 и 130 евро, то на концерт очередного заявленного певца Black Star Миши Марвина цена изрядно снизилась — то ли звезда не того масштаба, то ли риск того, что концерт может не состояться, велик. Билеты продавались по 70 евро в вип-зону.

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