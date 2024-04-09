В Эстонию зовут сомнительных артистов. На этот раз — Мишу Марвина. После проверки концерт отменили(7)
После громкого скандала и несостоявшегося концерта Клавы Коки MJClub, недолго думая, объявляет о новом концерте – в Таллинн с сольным выступлением едет завсегдатай Первого канала и всевозможных российских музыкальных концертов Миша Марвин. Редакция Delfi обратила на это внимание и решила поинтересоваться у Министерства культуры и МВД об их позиции относительно данного артиста и его концерта в Эстонии.
Вот так его описывают на российских билетных сайтах: „Артист регулярно получает номинации и награды: Золотого Граммофона, премий RU TV, МУЗ ТВ, Love Radio, ЖАРА и др. Его песни стоят в ротации топовых радиостанций России и собирают сотни миллионов прослушиваний, самые популярные из которых: „Твой французский поцелуй“, „Не надо быть сильной“, „Полюбил такую“.