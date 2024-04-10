Родители Кейт Миддлтон в серьезных долгах: что произошло

Родители Кейт Миддлтон, Кэрол и Майкл Миддлтоны, имеют долги в сотни тысяч фунтов стерлингов из-за продажи своей компании Party Pieces, занимающейся организацией детских вечеринок. Об этом пишет Times.

Эта новость появилась через несколько недель после того, как жена принца Уильяма призналась, что у нее диагностировали рак и она проходит профилактическую химиотерапию. Теперь таблоиды говорят, что Кэрол Миддлтон пытается защитить старшую дочь от стресса из-за финансовых проблем в семье.

Родители принцессы Уэльской оба работали в British Airways, когда они поженились, но впоследствии супруги начали руководить бизнесом по планированию вечеринок и оформлению, который они основали в 1987 году. Как сообщается, идея создания своего дела была вдохновлена празднованием пятого дня рождения Кэтрин.

Мама принцессы начала Party Pieces как бизнес по заказу по почте, которым руководила за кухонным столом, а через несколько лет ее муж оставил работу бортдиспетчера, чтобы присоединиться к Кэрол. Со временем они создали команду из 12 сотрудников и управляли компанией из своего дома в Беркшире.

Сообщается, что прибыль от Party Pieces пошла на семейный дом, а также обучение для Кейт Миддлтон, ее сестры Пиппы и брата Джеймса. Перед тем, как выйти замуж за сына принцессы Дианы, Кейт работала в бизнесе родителей менеджером.

Что случилось с Party Pieces?

В 2019 году мама Кейт Миддлтон продала свои 49% акций и передала контроль над бизнесом инвесторам (позже таблоиды заявили, что она оставляет работу и собирается на пенсию). После этого дела компании начали идти вниз из-за пандемии коронавируса. В марте 2023 года Party Pieces наняла компанию Interpath Advisory по вопросам неплатежеспособности и объявила о банкротстве в Великобритании. В мае 2023 года родители принцессы Уэльской продали часть своего дела миллионеру Джеймсу Синклеру за 180 000 фунтов стерлингов.

Впрочем, у компании на тот момент были долги в более чем два миллиона фунтов стерлингов.