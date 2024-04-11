Руководитель Эстонского национального балета: новая версия "Жизель" затронет струны вашей души(1)
В театре „Эстония“ 5 апреля прошла премьера балета Адана „Жизель“, впервые поставленного в Париже почти 200 лет тому назад. Новый балетный спектакль, который поставил в нашем театре британский хореограф Майкл Пинк, заинтересует как поклонников традиционного классического балета, так и любителей современной хореографии и новых трактовок классики. Художественный руководитель Эстонского национального балета Линнар Лоорис рассказал Радио 4, почему новая постановка „Жизель“ так важна для современного зрителя.
„Для нас это новая "Жизель“. Мы четвертая труппа, которая ставит эту версию балета. Первая была в Великобритании, вторая - в Норвегии, третья - в США, и вот четвертая постановка как раз в Эстонии. Это очень хорошая версия "Жизель“, много интриг и, конечно, много любви“, - сказал Линнар Лоорис.
По его словам, изюминкой новой постановки является сочетание классической версии балета с современной. "Если люди знают классическую версию "Жизель“, им будет особенно интересно“, - добавил Лоорис.
Он считает, что новая постановка поможет еще лучше понять эту историю. "В мире по-прежнему идут войны, снова убивают людей. Зритель может увидеть, как это можно художественно оформить на высоком уровне на сцене“. И хотя в оригинале никакой речи о войне нет и даже охота аристократов показана образно - нет никакой крови, ни убитых оленей -, новая „Жизель“ переносит зрителей в Европу начала 1940-х годов, где развиваются военные действия и властвуют бедность и беспокойство. Главные темы, предательство и прощение, обретают новый смысл. „Люди привыкли к старой версии „Жизель“, для них это хороший классический балет. Поэтому думают, что еще раз смотреть его будет скучно. Но сейчас скучно не будет“, - отметил Лоорис.
„Я горжусь своей труппой, все артисты гениально играют свои роли. Нет маленьких ролей, все играют превосходно. Приходите на этот спектакль, я думаю, он вас глубоко тронет. Это очень важный спектакль для всех нас. Он поднимает очень важные жизненные темы. Мы видим, что если даже людям очень тяжело, все равно остаются любовь и добрые люди. Спектакль как раз об этом“.