Руководитель Эстонского национального балета: новая версия "Жизель" затронет струны вашей души

„Для нас это новая "Жизель“. Мы четвертая труппа, которая ставит эту версию балета. Первая была в Великобритании, вторая - в Норвегии, третья - в США, и вот четвертая постановка как раз в Эстонии. Это очень хорошая версия "Жизель“, много интриг и, конечно, много любви“, - сказал Линнар Лоорис.

По его словам, изюминкой новой постановки является сочетание классической версии балета с современной. "Если люди знают классическую версию "Жизель“, им будет особенно интересно“, - добавил Лоорис.

Он считает, что новая постановка поможет еще лучше понять эту историю. "В мире по-прежнему идут войны, снова убивают людей. Зритель может увидеть, как это можно художественно оформить на высоком уровне на сцене“. И хотя в оригинале никакой речи о войне нет и даже охота аристократов показана образно - нет никакой крови, ни убитых оленей -, новая „Жизель“ переносит зрителей в Европу начала 1940-х годов, где развиваются военные действия и властвуют бедность и беспокойство. Главные темы, предательство и прощение, обретают новый смысл. „Люди привыкли к старой версии „Жизель“, для них это хороший классический балет. Поэтому думают, что еще раз смотреть его будет скучно. Но сейчас скучно не будет“, - отметил Лоорис.

„Я горжусь своей труппой, все артисты гениально играют свои роли. Нет маленьких ролей, все играют превосходно. Приходите на этот спектакль, я думаю, он вас глубоко тронет. Это очень важный спектакль для всех нас. Он поднимает очень важные жизненные темы. Мы видим, что если даже людям очень тяжело, все равно остаются любовь и добрые люди. Спектакль как раз об этом“.