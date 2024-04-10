Лиза Арзамасова и Илья Авербух снова станут родителями

29-летняя Арзамасова объявила о пополнении в семье в трогательном ролике. Актриса попросила мужа и сына заснять ее и попозировала с округлившимся животом. „Спустя три года“, — улыбаясь, объявила Лиза. „Ты рад?“ — спрашивает артистка у наследника. „Да, я рад!“ — отвечает мальчик маме.

Напомним, Арзамасова и Авербух впервые стали родителями летом 2021 года. „Я бесконечно счастлив рождению своего второго сына, нашего с Лизой первенца. Мальчик — 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь“, — делился продюсер радостью в беседе со „СтарХитом“.

Через несколько месяцев после появления сына Лиза намекала, что не против отправиться в роддом еще раз. „Знаете что? Я уже немножко скучаю вот по этому состоянию… Надо будет как-нибудь повторить“, — говорила она.

Звезда „Папиных дочек“ радовалась, что 50-летний избранник уделяет много времени заботе о сыне, несмотря на загруженный график.