Шоубиз
10.04.2024, 10:00

ФОТО | Невероятно! Во время поездки в США Алике Миловой удалось увидеть солнечное затмение своими глазами

 
Alika Milova
Alika Milova
ФОТО: Liina Notta | Delfi Meedia

В понедельник можно было наблюдать за солнечным затмением, что певица Алика Милова смогла сделать, находясь в поездке в США.

8 апреля в 21:07 по эстонскому времени на западном побережье Мексики произошло полное солнечное затмение, которое можно было наблюдать также и из США и Канады.

Находящаяся сейчас в США Алика Милова решила не упустить такую возможность и отправилась в Центральный парк в Нью-Йорке, чтобы увидеть затмение своими глазами. Компанию ей составил музыкант Боян Цветичанин, представлявший Словению на „Евровидении“ в прошлом году в составе группы Joker Out.

Kuvatõmmis Alika story'st

Специально для важного события Алика приобрела особенные очки, с которыми лучше наблюдать за затмением.

Kuvatõmmis Alika story'st

Вместе с Аликой в парке было полно людей, которые также ждали возможности своими глазами увидеть затмение.

Kuvatõmmis Alika story’st: päikesevarjutus

Кажется, Алике не удалось сделать идеальную фотографию затмения, но зато какие-то кадры на память у нее остались. Ими она с радостью поделилась с подписчиками.

Kuvatõmmis Alika story'st: päikesevarjutus

Словенский музыкант Боян также поделился в соцсетях фотографиями затмения и подписал ее названием песни Бонни Тайлер - „Полное затмение сердца“.

Kuvatõmmis Bojani story'st

Затмение началось с южной части Тихого океана и проследовало по Северно-Америке, начиная с побережья Мексики и заканчивая побережья Ньюфаундленда в Канаде.

Согласно данным НАСА, те, кто находился на центральной траектории его пути, могли наблюдать затмение от трех с половиной до четырех минут.

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