ФОТО | Кайли Дженнер не на шутку взволновала фанатов новым фото в бикини

26-летняя возлюбленная Тимоти Шаламе Кайли Дженнер продемонстрировала свою подтянутую фигуру в ярко-оранжевом бикини, приведя поклонников в восхищение. Модель выбрала максимально открытый купальник, который подчеркивал ее пышное декольте и идеальный пресс. Кайли, которая недавно решила снова нарастить волосы, уложила локоны распущенными волнами. Красавица-брюнетка позировала на балконе в экзотическом месте на фоне зеленых пальм и ясного голубого неба.

Кайли дополнила образ роскошным украшением Jacquie Aiche под названием „Браслет с бриллиантами маркизы“, стоимость которого составляет более 5 тысяч долларов. Свой подтянутый живот Дженнер также украсила цепочкой.

Фанаты Кайли оценили по достоинству эффектный образ звезды и отметили ее идеальную фигуру. „Лучшая из всех!“ — прокомментировал поклонник. „Горячо“, — написала фанатка. „Ты выглядишь идеально“, — похвалила кумира подписчица.

Сейчас Дженнер состоит в отношениях с 28-летним актером Тимоти Шаламе. Роман Кайли с бойфрендом, похоже, набирает обороты, однако их не видели публично вместе после церемонии вручения премии „Золотой глобус“, прошедшей 7 января. Вероятно, это связано с очень плотным графиком актера, который сейчас занят на съемках байопика о Бобе Дилане.