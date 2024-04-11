Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на вечера танцев под музыку 70–80-х годов
Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на вечера танцев под музыку 70–80-х годов. Последние в этом сезоне вечера танцев состоятся 20 апреля и 4 мая в центре культуры „Линдакиви“.
„В первой половине 2024 года мы старались проводить вечера танцев в стиле 70-80-х годов практически каждый месяц. Это мероприятие очень полюбилось жителям Ласнамяэ, и я надеюсь, что традиция продолжится. Я с нетерпением жду на танцевальных вечерах всех старых и новых участников, чтобы вместе провести их с удовольствием“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Последние в этом сезоне вечера танцев состоятся 20 апреля и 4 мая. Танцевальные вечера начинаются в 18 часов и завершаются в 21 час. Вечера проходят в центре культуры „Линдакиви“ (Я. Коорти, 22). Танцевальное настроение задают ведущий и диджей.
На танцевальных вечерах в центре культуры „Линдакиви“ можно потанцевать под популярные танцевальные хиты 70–80-х годов. На мероприятие приглашаются желающие любого возраста.