Управа района Ласнамяэ приглашает жителей на вечера танцев под музыку 70–80-х годов

„В первой половине 2024 года мы старались проводить вечера танцев в стиле 70-80-х годов практически каждый месяц. Это мероприятие очень полюбилось жителям Ласнамяэ, и я надеюсь, что традиция продолжится. Я с нетерпением жду на танцевальных вечерах всех старых и новых участников, чтобы вместе провести их с удовольствием“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.