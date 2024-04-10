Больше не девочка: дочь Бена Аффлека появилась в мужском костюме и назвала свое новое имя
15-летняя дочь Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека, известная как ранее Серафина Роуз, предстала перед публикой в совершенно ином образе и, похоже, идентифицирует себя как мальчика, пишет „Фокус“ со ссылкой на 7NEWS.
На поминальной службе по своему дедушке Уильяму Джеку Гарнеру, отцу матери Дженнифер Гарнер, средний ребенок Бена Аффлека появился в мужском костюме, с короткой стрижкой и назвал себя Фином. Он прочитал библейский стих прихожанам Объединенной методистской церкви Крайст-Черч в Чарльстоне, Западная Вирджиния.
Вслед за другими внуками Уильяма Фин представился на церковной кафедре, сказав:
„Здравствуйте, меня зовут Фин Аффлек“. Далее последовало чтение главы 16, стиха 8 из Книги Притчей: „Лучше немного с праведностью, чем большой доход с несправедливостью“.
У Фина есть старшая сестра Вайолет Энн, которой 18 лет, и младший брат, 15-летний Сэмюэл. Их родители развелись в 2015 году и оформили развод в 2018-м, но сохранили дружеские отношения.
В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Мунис использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином как сводным братом. Их сфотографировали вместе на улице Лос-Анджелеса с Аффлеком 12 февраля, где Фин был с короткими розовыми волосами.