Больше не девочка: дочь Бена Аффлека появилась в мужском костюме и назвала свое новое имя

На поминальной службе по своему дедушке Уильяму Джеку Гарнеру, отцу матери Дженнифер Гарнер, средний ребенок Бена Аффлека появился в мужском костюме, с короткой стрижкой и назвал себя Фином. Он прочитал библейский стих прихожанам Объединенной методистской церкви Крайст-Черч в Чарльстоне, Западная Вирджиния.

Вслед за другими внуками Уильяма Фин представился на церковной кафедре, сказав:

„Здравствуйте, меня зовут Фин Аффлек“. Далее последовало чтение главы 16, стиха 8 из Книги Притчей: „Лучше немного с праведностью, чем большой доход с несправедливостью“.

У Фина есть старшая сестра Вайолет Энн, которой 18 лет, и младший брат, 15-летний Сэмюэл. Их родители развелись в 2015 году и оформили развод в 2018-м, но сохранили дружеские отношения.

В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Мунис использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином как сводным братом. Их сфотографировали вместе на улице Лос-Анджелеса с Аффлеком 12 февраля, где Фин был с короткими розовыми волосами.