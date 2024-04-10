Кит Харингтон подтвердил отмену спин-оффа „Игры престолов“ про Джона Сноу

По словам актёра, сериал какое-то время действительно „находился в производстве“, но потом от него отказались. Теперь проект находится на „дальней полке“ и больше не обсуждается внутри HBO.

Харингтон пояснил, что для шоу так и не смогли найти достойную историю. Актёр надеется, что когда-нибудь Джон Сноу всё же вернётся, но пока перспектив для этого не видно.

На застой идей для данного спин-оффа в прошлом также намекал генеральный директор HBO. Тогда сообщалось, что проект очень далёк от официального одобрения.

Единственный спин-офф „Игры престолов“, который успешно добрался до релиза — это „Дом дракона“. Его второй сезон выйдет 16 июня. Кроме того, HBO работает над сериалом „Рыцарь Семи королевств: Межевой рыцарь“ — его премьера ожидается в конце 2025 года.