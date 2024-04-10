ВИДЕО | В ожидании Õllesummer: легендарная латвийская группа Brainstorm отправила веселое приветствие эстонским фанатам

Самый известный современный артист Латвии, Brainstorm, стал известным за одну ночь после выступления на Евровидении 2000 года с хитом „Моя Звезда“. Харизматичный стиль и голос лидера группы Райнарса Кауперса быстро сделали Brainstorm самым известным музыкальным экспортом в Балтийском регионе.

Успех Brainstorm подтвердили множество хитов, таких как „Может быть“, „Ветер“, „Скользкие улицы“, „Гром без дождя“, „Ничто не вечно“ и др. Артист редко выступает даже перед своими латвийскими поклонниками, и его приезд на Õllesummer является символичным. Brainstorm - один из немногих артистов региона, выступавших на таких крупных фестивалях, как Glastonbury и Sziget.

Brainstorm был основан в 1989 году в Йелгаве четырьмя бывшими одноклассниками. Артист был награжден множеством международных премий и является культовой группой под именем Prāta Vētra на своей родине.

Вместе с Brainstorm на Õllesummer выступят Светлана Лобода, Томми Кэш, Инес, Маарья-Лийс Илус, Койт тооме, Shanon, Tuberkuloited и другие.