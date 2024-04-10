ФОТО | Противопоставление мертвого и живого: в Русском театре впервые можно увидеть новые картины Веры Станишевской

В галерее театра будут представлены в основном натюрморты в технике акварель. Название жанра живописи пришло в русский язык от французского nature morte - мёртвая природа.

„Слово „мёртвая“ несёт негативную окраску. Мне же хотелось показать зрителям, как много жизни в моих натюрмортах, и как много смыслов и историй в них заключено“, - говорит художница. На противопоставлении мёртвого и живого возникло название выставки – „Живые истории“.

„Натюрморт - это мой любимый жанр в живописи, но я не пишу свои работы с натуры, как обычно делают большинство художников. Я их сочиняю, придумываю. Создавая натюрморты, я создаю свой особый мир и придумываю некую историю, где каждый изображённый предмет несет смысловое и символическое значение. Иногда придуманные мною истории не умещается в одной работе. И вот тогда появляется целый цикл работ на одну тему“.

По словам Веры Станишевской каждое изображение имеет свою, иногда совершенно неожиданную историю.

Большая часть представленных на выставке картин – новые работы и зритель увидит их впервые.

Посетить выставку „Живые истории“ в Галерее Русского театра можно до конца мая.