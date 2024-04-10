10.04.2024, 15:00
ФОТО | „Она же совсем голая!“ Выбор одежды эстонской ведущей взбудоражил зрителей утренней телепередачи
ФОТО: | kuvatõmmis
В среду, 10 апреля, телезрителям утренней передачи „Terevisioon“ помогли проснуться ведущие Юхан Килуметс и Лийзу Ласс. На девушке была надета рубашка, моментально заставила проснуться даже самых сонных телезрителей.
Обычно Лийзу Ласс придерживается более строгого стиля в одежде, но не этим утром. На ведущей была надета рубашка из ткани, в который было множество небольших вырезов, что практически не оставило места для воображения.
Под рубашкой у ведущей было нижнее белье телесного цвета, что еще больше взбудоражило зрителей. „Она же была утром совсем голая“, - написал журналу Kroonika преданный зритель „Terevisioon“.