ВИДЕО | Вышел первый официальный трейлер второй части „Джокера“ с Леди Гагой и Хоакином Фениксом

Первый фильм был историей происхождения Джокера, неудавшегося стендап-комика Артура Флека. В конце картины он убивает Мюррея Франклина в прямом эфире по телевидению и попадает в психиатрическую больницу „Аркхэм“.

В трейлере зрителя встречают мрачные кадры лечебницы. Здесь Артур Флек знакомится с доктором Харлин Квинзел (Леди Гага). Поскольку эти двое быстро безумно влюбляются друг в друга, окружной прокурор Готэма Харви Дент начинает возбуждать дело против Артура за его предыдущие действия, вынуждая Харлин принять меры, чтобы спасти своего нового сообщника по преступлению.

Пара убегает из заведения и попадает на улицы Готэма, где они начинают безумно танцевать, а Харлин превращается в музу Джокера Харли Квин.

„Я никто. Я не сделала в своей жизни ничего такого, как ты“, — говорит Харли Квинн Джокеру.

„Я расскажу вам, что изменилось. Я больше не один“, – звучит голос за кадром.