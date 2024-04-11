Променяла Потапа на молодого артиста: Настя Каменских подогрела слухи о личной жизни

Каменских никак не реагирует на слухи вокруг их с Потапом вероятного развода и своей личной жизни. Однако она самостоятельно провоцирует поклонников на распространение новых сплетен.

Так, певица опубликовала фрагмент клипа новой песни „Moloko“, в котором снялся артист Ostrovskyi. На видео звезды заметно флиртуют. В клипе полуобнаженный Ostrovskyi продемонстрировал свою спортивную фигуру и татуировки. Настя в этот момент одета в яркое откровенное платье. Она с бокалом вина обольстительно улыбается мужчине.

По сети ходят слухи, что Каменских выпустит новый зажигательный хит с молодым исполнителем. Певица своим видео намекнула, что это и есть та коллаборация, о которой давно сплетничают.

Стоит заметить, что артистка и певец были немало раз замечены вместе на публике. Каменских появлялась в компании Ostrovskyi за кулисами концертов и премий. Поклонники звезды подозревают, что певица все же разошлась с Потапом, и закрутила новый роман с молодым исполнителем. Сейчас певица не объясняет, это просто очередное сотрудничество, или новые отношения.