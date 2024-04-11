Все серьезно! Певица Ингер с девушкой ищут новое жилье: „Хотим найти место, которое надолго станет нашим домом“

О возможных отношениях Ингер и Кармен журнал Kroonika впервые писал в прошлом году, когда они попали в объективы камер на финале конкурса Eesti Laul. Тогда Ингер не подтвердила, что была на финале со своей девушкой. На приеме президента в Розовом саду 20 августа пара вновь пришла вместе, но тогда Ингре сказала Kroonika, что Кармен - ее помощница.

„Кармен из моей команды. Она занимается социальными сетями. Очень хороший друг и человек для меня. Поскольку мне всегда нужно что-то транслировать и публиковать в социальных сетях, то у меня есть человек, который помогает с этим“, — прокомментировала тогда Ингер.

В октябре прошлого года певица опубликовала в Instagram милое совместное фото с Кармен, где девушка обнимает ее сзади. Под фотографией она оставила красное сердечко, окончательно создав впечатление, что девушки - пара.

В новом посте в Facebook, в котором Ингер и Кармен ищут себе арендную квартиру в Таллинне, Ингер называет красавицу-блондинку своей спутницей, тем самым официально подтверждая статус их отношений.

„Мы - просто суперарендаторы, мегаактивные, но тихие и поддерживаем порядок. Ингер поет и занимается музыкой, а Кармен придумывает самые лучшие в мире идеи для социальных сетей и танцует“, - говорится в посте. „Хотим найти место, которое надолго станет нашим домом“.

Девушки добавляют, что в идеале в съемной квартиры должно быть разрешено иметь домашнее животное, поскольку в будущем у них могут появиться планы завести питомца.

Возлюбленная Ингер - Кармен Кинг, молодая создатель контента, которая придумывает развлекательные видео, например, для Sony Music Baltics.