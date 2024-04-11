Эстонская певица Инес рассталась с женихом-бизнесменом и отцом своего ребенка

Впервые новость о том, что певица и бизнесмен закрутили роман, появилась в 2016 году. В 2017 году Випс уже сделал Инес предложение и пара обручилась. В ноябре 2020 у них родился сын, которого назвали Густавом.

Недавно телезрители эстонской версии шоу „Маска“, где Инес сидит в жюри, заметили, что на ней нет обручального кольца. В ответ на это певица подтвердила, что действительно разошлась с бизнесменом и отцом своего ребенка.

„В ответ на комментарии зрителей скажу, что в нашей жизни действительно произошли изменения, и мы с Мартом расстались. Хочу добавить, что наши отношения дружеские, и мы оба воспитываем нашего дорогого сына Густава. Его благополучие в новой жизни имеет для нас первостепенное значение, поэтому мы не хотим постороннего внимания и не будем делиться дальнейшими комментариями на эту тему“, - сказала она.