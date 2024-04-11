Шоубиз
11.04.2024, 17:10

ФОТО | И нижнего белья не надо! Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения наград в эффектном „голом“ жакете

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AWARDS-OSCARS/VANITYFAIR
AWARDS-OSCARS/VANITYFAIR
ФОТО: Danny Moloshok | Scanpix

43-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения наград Fashion Trust Awards. Впервые это мероприятие состоялось в прошлом году, а главной его целью является поддержка начинающих дизайнеров, пишет ТСН.

Блистала перед камерами Пэрис в черном наряде от Модного дома Mugler, который тот представил в коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Лук состоял из эффектного жакета с огромными вырезами, а носила Хилтон его на голое тело. Также она надела мини-юбку, капроновые колготки и туфли на каблуках. В руке у нее была сумка-хобо из текстурной кожи, а на глазах солнцезащитные очки.

Paris Hilton

Paris Hilton

Среди других гостей вечера были Дита фон Тиз, Алессандра Амбросио, Сельма Блэр, Хайди Клум, Кристин Дэвис, Джессика Бил, Зои Дешанель, Лили Олдридж, Люси Хейл, а также Скаут и Таллула Уиллис.

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