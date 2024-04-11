ФОТО | И нижнего белья не надо! Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения наград в эффектном „голом“ жакете

Блистала перед камерами Пэрис в черном наряде от Модного дома Mugler , который тот представил в коллекции прет-а-порте весна-лето 2024.

Лук состоял из эффектного жакета с огромными вырезами, а носила Хилтон его на голое тело. Также она надела мини-юбку, капроновые колготки и туфли на каблуках. В руке у нее была сумка-хобо из текстурной кожи, а на глазах солнцезащитные очки.