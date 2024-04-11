„На грани клоунады. Глаз не отвести“. Театральный продюсер высоко оценила свежую постановку Юлии Ауг в Эстонском драмтеатре

„Пьеса Миши Дурненкова о том, как вокруг Эйзенштейна кружили соглядатаи из НКВД, чтобы он „правильный“ фильм снял. Постановка Юлии Ауг, и большая часть актеров с ней уже работали в других её спектаклях. Я напишу подробнее ещё, но первое моё впечатление - ах! - невероятные актерские работы. В спектакле про Эйзенштейна есть Эйзенштейн, да такой, что глаз не отвести“, - восхищается Шерменева.

„Лёгкий, тонкий, точнейший, на грани клоунады, ни разу её не превративший в кривляние, до мурашек, до слез, до счастья в финале, когда в очередной раз понимаешь, что гению все равно, что и как вокруг после него. Даже если жил в мучительных сомнениях, убивающей рефлексии, одиночестве. Потом остаётся звонкий ясный след на небе“, - делится впечатлениями продюсер.

„Спасибо театру, за то, что придумали и сделали такой спектакль“, - добавляет она в заключение.

Спектакль „Эйзенштайн“ играют в Эстонском драматическом театре на эстонском языке. Больше информации - здесь.