Самый масштабный рейв в истории страны: The Prodigy возвращаются в Таллинн

The Prodigy, совершающий тур по знаменитым мировым фестивалям, выступит перед эстонской публикой в этом году дважды. Если в наши дни многие звезды электронной танцевальной музыки приезжают на концерт, прихватив с собой лишь флешку с музыкальным продуктом, то The Prodigy ставит мощное и провокационное шоу, которыми и славился во все времена. Помимо композиций с последней пластинки музыканты исполнят такие всеми любимые вещи, как Firestarter и Smack My Bitch Up.

Представитель фестиваля Õllesummer Тармо Тувике очень доволен тем, что в конце концов появилась возможность привезти The Prodigy в Эстонию: „Мы вели переговоры с этой группой трижды в разные годы, но всегда проблемой было несовпадение дат. На этот раз получилось!“ Тувике также добавляет, что за такую низкую цену увидеть на сцене таких больших звезд невозможно, наверное, больше нигде в мире.

Карьера The Prodigy началась в Эссексе, Великобритания, где инициатором создания группы стал Лиэм Хоулетт. За время существования коллектива ими было продано более 25 миллионов пластинок по всему миру, завоеваны престижные награды, как, например, два приза британской музыкальной индустрии Brit Awards, дважды группа была номинирована на Grammy. The Prodigy по-прежнему удерживает рекорд Гиннеса по самой быстрой в мире продаже альбома танцевальной музыки. За первую неделю после выхода в свет альбома „The Fat of the Land“ было продано 317 000 его экземпляров, в США – 200 000.

В марте 2015 года группа, названная крестными отцами культуры рейва, выпустила свой шестой студийный альбом „The Day is My Enemy“, о котором журнал The Billboard Magazine написал, что мир танцевальной музыки сейчас – это совсем не тот андеграунд, с которого начинали Prodigy. Танцевальная музыка превратилась в более мягкий EDM, альбом же „The Day is My Enemy“ сильно контрастирует с современной электронной музыкой, словно облитой карамелью.