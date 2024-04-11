Принц Уильям впервые после признания Кейт Миддлтон об онкологии прервал молчание

41-летний принц Уильям сегодня поделился личным сообщением в социальных сетях. Герцог Кембриджский обратился к известной спортсменке. Победительница Евро-2022 в Англии и нападающая „Астон Виллы“ Рэйчел Дэйли объявила сегодня о своем уходе из международного футбола. Уильям опубликовал у себя ее пост со своей реакцией.

„Спасибо за столько незабываемых перфомансов с „Лайонессес“ и Рэйчел Дэйли. Теперь у Виллы еще много голов!“, — написал старший сын короля. Он оставил к посту личную подпись — букву W. Уильям — страстный футбольный фанат, поддерживающий команду из Бирмингема. Он стал президентом ФА в 2006 году и регулярно посещает игры Английской премьер-лиги и финалы Кубка Англии.

32-летняя Дэйли забила 16 голов в 84 матчах за сборную. Она играла за „львиц“ на шести разных позициях, включая левого защитника и нападающего. Уильям ранее встречался с Дэйли, в том числе в 2022 году в парке Сент-Джордж в Бертон-апон-Трент, когда посещал женскую футбольную сборную Англии.

Это первая публикация принца Уэльского с тех пор, как Кейт Миддлтон 22 марта объявила о своей борьбе с раком. 42-летняя принцесса рассказала, что проходит „профилактическую“ химиотерапию. Онкологию обнаружили во время серьезной операции на брюшной полости. Жена принца Уильяма объяснила, что это были невероятно тяжелые месяцы для ее семьи, но она „здорова и становится сильнее с каждым днем“.

В январе Миддлтон две недели пробыла в частной лондонской клинике. Сейчас принц проводит пасхальные каникулы со своей женой и тремя детьми: 10-летним принцем Джорджем, восьмилетней принцессой Шарлоттой и пятилетним принцем Луи.

Король Карл III, который также борется с онкологией, гордится принцессой за ее смелость. Инсайдеры рассказали, что монарх находится в самом тесном контакте с любимой невесткой. У 75-летнего короля была диагностирована нераскрытая форма рака. В январе Карл прошел обследование из-за увеличенной простаты в той же больнице, что и Кейт, сообщает Daily Mail.

Отсутствие Миддлтон спровоцировало конспирологические теории. Пользователи Сети ставили под сомнение официальную версию дворца и продолжают это делать.