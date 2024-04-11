Шоубиз
11.04.2024, 19:05

Актер Тиль Швайгер борется с сепсисом и может лишиться ноги

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Jupiter Award 2023 presentation
Jupiter Award 2023 presentation
ФОТО: Christian Charisius | Scanpix

Немецкий актер Тиль Швайгер борется с сепсисом. По данным BILD, временами возникал риск того, что ногу придётся ампутировать.

BILD связался с Швайгером в клинике, он подтвердил своё состояние: „Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в неё попали микробы. Теперь у меня „открытая нога“ [язва на ноге], так они это называют. К сожалению, становится всё хуже“.

Швайгер сказал, что хочет полететь в Нью-Йорк на премьеру нового фильма Гая Ричи „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“, в котором он играет главную роль. „Я не теряю надежды, что всё может получиться“, — сказал актёр. Однако врачи опасаются дальнейших осложнений и пока не дают добро.

Сепсис считается более опасным, чем инсульт или рак молочной железы. Неспецифические симптомы и низкая информированность пациентов и врачей усугубляют ситуацию. По текущим оценкам, ежегодно в Германии от сепсиса умирают более 140 000 человек — более 380 человек ежедневно.

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