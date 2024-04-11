Актер Тиль Швайгер борется с сепсисом и может лишиться ноги

BILD связался с Швайгером в клинике, он подтвердил своё состояние: „Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в неё попали микробы. Теперь у меня „открытая нога“ [язва на ноге], так они это называют. К сожалению, становится всё хуже“.

Швайгер сказал, что хочет полететь в Нью-Йорк на премьеру нового фильма Гая Ричи „The Ministry of Ungentlemanly Warfare“, в котором он играет главную роль. „Я не теряю надежды, что всё может получиться“, — сказал актёр. Однако врачи опасаются дальнейших осложнений и пока не дают добро.

Сепсис считается более опасным, чем инсульт или рак молочной железы. Неспецифические симптомы и низкая информированность пациентов и врачей усугубляют ситуацию. По текущим оценкам, ежегодно в Германии от сепсиса умирают более 140 000 человек — более 380 человек ежедневно.