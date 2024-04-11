Самый масштабный рейв в истории страны: The Prodigy возвращаются в Таллинн с огненным шоу

Это первый концерт в Эстонии без их брата, культового Кита Флинта. Лиам Хоулетт и Максим вернутся на площадку с новым, поистине мощным шоу.

Альбомы The Prodigy взрывали все возможные мировые чарты, завоевав миллионную армию поклонников, а живые выступления стали эталоном для многих рейв-событий. Теперь эстонские фанаты наконец-то дождутся момента, когда группа снова принесет безумный огонь в их столицу.

Уникальная площадка таллиннского Певечского поля позволяет провести одни из самых масштабных рейвов в истории Таллинна и всей страны. Лиам Хоулетт сказал: „This is a call to The Prodigy Peoples; we’re coming back for you the only way we know how: full attack mode, double barrel.“

Самые популярные композиции коллектива - „Charly“, „Everybody in the Place“, „One Love“, „No Good (Start the Dance)“, „Voodoo People“, „Poison“, „Firestarter“, „Breathe“, „Smack My Bi*** Up“.

Не все из The Prodigy остались среди нас, поэтому живые выступления Лиама Хоулетта и компании в наши дни – это откровенное празднование жизни.

Так вот, встречаемся 17 августа на Певческом поле, чтобы в увидеть в живую самую сенсационную группу, которая когда-либо выступала на территории Эстонии.

Продажа билетов начинается 16 апреля в 11:00. На сайте концерта www.theprodigy-tour.com есть возможность зарегистрироваться и получить возможность купить билет по ранней цене. Только те, кто зарегистрировался, получат доступ к первым 1000 билетов по самой низкой цене.