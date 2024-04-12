Юмор без границ: стендап-комики готовят таллиннцам особенный вечер

Рига, Таллинн, Вильнюс, Тарту, Лиепая, Вентспилс, Эдинбург, Лондон, Амстердам, Цюрих – это лишь некоторые из городов, где уже выступали представители объединения.

На праздничном концерте выступят 6 самых ярких юмористов основного состава, Алена Борисова, Саша Марголин, Денис Иванов, Валтерс Гравиньш, Артур Крахмалев и Антон Герасимов. Комики каждую неделю оттачивают своё мастерство и проверяют шутки на „открытых микрофонах“, чтобы 19 апреля порадовать даже самого взыскательного зрителя. Стендап – это всегда самая актуальная острая комедия и живой контакт с аудиторией!

Приглашаем классно провести время как давних поклонников комедии, так и тех, кто еще не знаком с жанром Stand Up, посетить концерт и получить гарантированную дозу положительных эмоций!

Когда? 19 апреля, начало: 20:00 (вход зрителей с 19:00)

Место: Таллинн, Uus Laine, Vana-Kalamaja 1

Мероприятие на русском языке. Билеты по ссылке здесь.

Вход 18+

P.S. В заведении работает бар, просьба, приходить за 30-60 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале!

P.S.2 В продаже три категории билетов. Разницы никакой нет. Каждая категория в ограниченном количестве. Kаждый билет - это сидячее место в зале. Чем раньше - пришел - тем ближе место занял. Если идете компанией - есть ограниченное количество столиков, которые бесплатно можно зарезервировать по номеру +371 29806899 (WhatsApp, Telegram)