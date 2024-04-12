Юмор без границ: стендап-комики готовят таллиннцам особенный вечер
19 апреля объединение комиков из Риги празднует 8 лет активной деятельности! Уже много лет опытная команда занимается организацией комедийных мероприятий в странах Балтии и других странах Европы. В этом году Riga Stand Up отмечает свой день 8-ой рождения и приглашает всех в замечательный Uus Laine, по адресу Vana-Kalamaja 1.
Рига, Таллинн, Вильнюс, Тарту, Лиепая, Вентспилс, Эдинбург, Лондон, Амстердам, Цюрих – это лишь некоторые из городов, где уже выступали представители объединения.
На праздничном концерте выступят 6 самых ярких юмористов основного состава, Алена Борисова, Саша Марголин, Денис Иванов, Валтерс Гравиньш, Артур Крахмалев и Антон Герасимов. Комики каждую неделю оттачивают своё мастерство и проверяют шутки на „открытых микрофонах“, чтобы 19 апреля порадовать даже самого взыскательного зрителя. Стендап – это всегда самая актуальная острая комедия и живой контакт с аудиторией!
Приглашаем классно провести время как давних поклонников комедии, так и тех, кто еще не знаком с жанром Stand Up, посетить концерт и получить гарантированную дозу положительных эмоций!
Когда? 19 апреля, начало: 20:00 (вход зрителей с 19:00)
Место: Таллинн, Uus Laine, Vana-Kalamaja 1
Мероприятие на русском языке. Билеты по ссылке здесь.
Вход 18+
P.S. В заведении работает бар, просьба, приходить за 30-60 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале!
P.S.2 В продаже три категории билетов. Разницы никакой нет. Каждая категория в ограниченном количестве. Kаждый билет - это сидячее место в зале. Чем раньше - пришел - тем ближе место занял. Если идете компанией - есть ограниченное количество столиков, которые бесплатно можно зарезервировать по номеру +371 29806899 (WhatsApp, Telegram)