Двойные места уже распроданы: организаторам Фестиваля эротического кино пришлось добавить еще сеанс

Фестиваль эротических фильмов в Таллинне поддерживается крупнейшим в странах Балтии секс-шопом HotLips. 19 апреля мероприятие пройдет в зале T1 IMAX с большим изогнутым экраном, высококачественным звуком и специальными проекторами, которые делают фильмы еще более реалистичными и оставляют яркие впечатление от просмотра, писал Gloss.ee

Серия короткометражек будет длиться с 19:30 до 20:55. Все фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами. Возрастное ограничение: 18+.

Из-за популярности Фестиваля, кинотеатр добавил дополнительный сеанс, который начнется в 20:00. На момент публикации статьи все двойные места уже были распроданы, а зал занят на 30 процентов.